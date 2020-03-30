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Призывавший людей оставаться дома футболист нарушил карантин - ВИДЕО

Призывавший людей оставаться дома футболист нарушил карантин

Полузащитник английского клуба "Астон Вилла" Джек Грилиш попал в аварию на своем Range Rover, стоимость которого оценивается в 89 тысяч евро.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Sun, спортсмен нарушил правила карантина, пребывая на квартире у бывшего партнера по команде Росса Маккормака.

Автомобиль Грилиша врезался в две припаркованные машины. Им был причинен незначительный ущерб.

Футболист сказал владельцам поврежденных автомобилей, что он возместит нанесенный ущерб.

Перед этим 25-летний полузащитник, которым интересуются ведущие клубы Англии, опубликовал видео с призывом оставаться дома и не нарушать карантин.

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