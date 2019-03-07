Приступили к продаже билетов на предстоящий в Баку финальный матч Лиги Европы УЕФА

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Приступили к продаже билетов на предстоящий на Бакинском олимпийском стадионе финальный матч Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, продажа билетов будет производиться в 4 этапа. На первом этапе, который продлится до 21 марта (до 17:00 по бакинскому времени), будут доступны 37 500 из 64 000 билетов.

Отметим, что все предусмотренные для финального матча "Золотые пакеты" за 890 евро уже приобрели. Продажа предлагаемых за 690 евро "Серебряных пакетов" продолжается.