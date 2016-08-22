Открыта продажа билетов на игру между командами "Карабах" и "Гетеборг"

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня началась продажа билетов на предстоящую в Баку игру между клубами "Карабах" и "Гетеборг" (Швеция) в ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы.

Как сообщает Report, билеты продаются в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

В зависимости от сектора билеты стоят 1 манат (секторы 1-5 и 24-28), 2 маната (секторы 6-10 и 19-23) и 5 манатов (секторы номер 11-18). Стоимость билетов в сектор VIP - 30 манатов.

Отметим, что игра на Республиканском стадионе имени Тофика Байрамова между клубами "Карабах" и "Гетеборг" начнется в 20:30. На первой игре в Швеции "Карабах" потерпел поражение со счетом 0:1.