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    Приступили к продаже билетов на игру между "Габалой" и "Марибор"

    В зависимости от сектора билеты стоят 1-2 маната, а в VİP-сектор - 10 манатов

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Выставлены на продажу билеты первой игры между "Габалой" и "Марибор" (Словения) в рамках раунда плей-офф Лиги Европы по футболу. 

    Как сообщает Report, с сегодняшнего дня билеты можно будет приобрести в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова (близ станции метро "Гянджлик"). 

    В зависимости от сектора билеты стоят 1-2 маната, а в VİP-сектор - 10 манатов. 

    Отметим, что запланированный на 18 августа на стадионе "Dalğa Arena" (Мардакяны) матч между "Габалой" и "Марибор" начнется в 21:00. 

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