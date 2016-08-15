Приступили к продаже билетов на игру между "Габалой" и "Марибор"

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Выставлены на продажу билеты первой игры между "Габалой" и "Марибор" (Словения) в рамках раунда плей-офф Лиги Европы по футболу.

Как сообщает Report, с сегодняшнего дня билеты можно будет приобрести в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова (близ станции метро "Гянджлик").

В зависимости от сектора билеты стоят 1-2 маната, а в VİP-сектор - 10 манатов.

Отметим, что запланированный на 18 августа на стадионе "Dalğa Arena" (Мардакяны) матч между "Габалой" и "Марибор" начнется в 21:00.