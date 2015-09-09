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    Сиденья на Гянджинском городском стадионе обновляются

    Работы будут проводиться поэтапно

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ На Гянджинском городском стадионе, где периодически проводит игры местная футбольная команда "Кяпяз", приступили к замене сидений.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, сиденья будут заменяться поэтапно.

    До запланированной на 12 сентября игры с AZAL планируется установить часть сидений на трибунах.

    Отметим, что в 1998 году оставшиеся со времен СССР деревянные скамейки были заменены пластиковыми сиденьями. Из-за истечения срока эксплуатации предусмотренных на 17 лет сидений недавно приступили к их замене.

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