Сиденья на Гянджинском городском стадионе обновляются

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ На Гянджинском городском стадионе, где периодически проводит игры местная футбольная команда "Кяпяз", приступили к замене сидений.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, сиденья будут заменяться поэтапно.

До запланированной на 12 сентября игры с AZAL планируется установить часть сидений на трибунах.

Отметим, что в 1998 году оставшиеся со времен СССР деревянные скамейки были заменены пластиковыми сиденьями. Из-за истечения срока эксплуатации предусмотренных на 17 лет сидений недавно приступили к их замене.