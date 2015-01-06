​Приступил к своим обязанностям новый тренерский корпус клуба "Габала"

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Тренерский корпус футбольного клуба "Габала" в новом составе приступил к своим обязанностям. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, начиная с подготовительного процесса в Анталии, Санан Гурбанов, Михайло Савка и Степан Матвеев в качестве тренеров будут помогать Р.Григорчуку. Андрей Глушенко будет тренером по вратарям, а Анатолий Коротия будет помогать главному тренеру в научно-методической сфере. С.Гурбанов был и в прежнем тренерском составе команды, а Андрей Глушенко, Михайло Савка и Степан Матвеев работали совместно с Григорчуком в украинском клубе "Черноморец".

Отметим что, тренировочный процесс клуба "Габала" в Анталии стартовал 5 января.