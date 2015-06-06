​Приставы возбудили исполнительное производство в отношении Андрея Аршавина

Баку. 06 Июня. REPORT.AZ/ Приставы возбудили исполнительное производство в отношении футболиста Андрея Аршавина, следует из сведений банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, исполнительное производство возбуждено 3 июня на основании исполнительного листа от 15 мая, поступившего из Выборгского районного суда Петербурга.

Согласно банку данных, приставы должны наложить арест на имущество Аршавина, признанного должником.

Согласно базе данных Выборгского районного суда Петербурга, там

рассматривается иск "Сбербанка России" к ряду лиц и компаний, среди которых фигурирует и Аршавин А.С.