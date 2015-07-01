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    Приостановлена онлайн-продажа билетов на матч Суперкубка УЕФА

    Вскоре после начала работы сайта возникли технические проблемы

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Продажа билетов на матч суперкубка УЕФА в Грузии в онлайн-режиме прекращена, сообщает Report со ссылкой на Regnum.

    По информации администрации сайта biletebi.ge, с которого производилась продажа билетов, вскоре после начала работы сайта возникли технические проблемы, что и вынудило принять решение о прекращении интернет-продаж.

    По данным сайта, всего из 26 тыс. билетов, которые предполагалось реализовать в Грузии, продано около 1500 билетов. 

    Между тем президент Федерации футбола Грузии Звиад Сичинава уже сообщил, что после консультаций с УЕФА решено начать продажу билетов в Грузии в кассах.

    Финальный матч суперкубка УЕФА между "Барселоной" и "Севильей" должен пройти на стадионе "Динамо арена" в Тбилиси 11 августа. 

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