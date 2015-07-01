Приостановлена онлайн-продажа билетов на матч Суперкубка УЕФА

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Продажа билетов на матч суперкубка УЕФА в Грузии в онлайн-режиме прекращена, сообщает Report со ссылкой на Regnum.

По информации администрации сайта biletebi.ge, с которого производилась продажа билетов, вскоре после начала работы сайта возникли технические проблемы, что и вынудило принять решение о прекращении интернет-продаж.

По данным сайта, всего из 26 тыс. билетов, которые предполагалось реализовать в Грузии, продано около 1500 билетов.

Между тем президент Федерации футбола Грузии Звиад Сичинава уже сообщил, что после консультаций с УЕФА решено начать продажу билетов в Грузии в кассах.

Финальный матч суперкубка УЕФА между "Барселоной" и "Севильей" должен пройти на стадионе "Динамо арена" в Тбилиси 11 августа.