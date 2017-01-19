Приостановлен проект "Элитная тренировка" между АФФА и Bakcell

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Приостановлен совместный проект "Элитная тренировка" между АФФА и Bakcell.

Как сообщили Report в АФФА, причиной стало сформирование в прошлом году лиг всех возрастных категорий.

Согласно 3-летнему контракту, подписанному в 2014 году, Bakcell стал спонсором игр кубка и с этого момента игры кубка именовались Bakcell Elit Cup.

Проект "Элитная тренировка" , запущенный АФФА в 2011 году, применялся в целях создания почвы для развития детского футбола и создания детских лиг. Ежегодно между командами-участниками проекта проводились матчи кубка.

Руководство ассоциации выражает благодарность за проведение Bakcell Elit Cup в течение 3-х лет и за продолжительную поддержку в развитии футбола в Азербайджане и заявляет об уверенности в продолжении сотрудничества в будущем.

Отметим, что наряду с официальным спонсорством национальных футбольных команд, Bakcell сотрудничает с АФФА в таких проектах, как Bakcell Arena, футбольная школа "Манчестер Юнайтед", летняя школа "Манчестер Юнайтед", лига Bakcell U-17.