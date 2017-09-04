Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Внук королевы Великобритании Елизаветы II Уильям и его жена Кейт Миддлтон объявили, что ждут третьего ребенка, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады объявить, что герцогиня Кембриджская ожидает третьего ребенка", - говорится в заявлении резиденции супружеской четы Кенсингтонского дворца.

Как указывается в заявлении, королева и другие члены семей Уильяма и Кейт пребывают "в восторге от новостей".

В этой связи герцогиня Кембриджская отменяет свой визит в детский центр в Лондоне, запланированный на понедельник. В семье уже есть сын Джордж 2013 года рождения и дочь Шарлотта 2015 года рождения.