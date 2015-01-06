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    Принц Иордании будет баллотироваться на должность президента ФИФА

    На эту должность также претендуют еще два кандидата

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Принц Иордании Али бин Аль-Хусейн заявил, что намерен баллотироваться на должность президента Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    "Я решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ФИФА, поскольку я считаю, что настало время отвлечь внимание общественности от последних скандалов и вернуть его обратно к спорту", — отметил принц Иордании, который на данный момент занимает пост вице-президента ФИФА. 

    Он отметил, что это "непростое решение было принято после многочисленных обсуждений с авторитетными коллегами из ФИФА".

    Выборы главы международной федерации футбола пройдут в мае 2015 года. 

    На эту должность также претендуют действующий глава федерации Йозеф Блаттер и бывший генеральный секретарь организации Жером Шампань. 

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