Принц Иордании объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента ФИФА

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Принц Иордании Али бин Аль-Хусейн объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА).

Как передает Report, Аль-Хусейн был единственным соперником действующего главы ФИФА Йозефа Блаттера на выборах, которые прошли 29-го мая в Цюрихе.

Принц Иордании снял свою кандидатуру перед вторым туром голосования. Как сообщает английская пресса, принц Али выдвинет свою кандидатуру на пост президента ФИФА, выборы которого пройдут 26 февраля 2016 года.

Соперником 39 летнего принца на выборах на пост президента ФИФА будет президент УЕФА Мишель Платини.

«Это решение исходит не от личных амбиций, мы должны победить коррупцию в футболе. Я воспитан не в том, чтобы избегать трудностей», - сказал иорданский принц.