Примера: "Реал" не смог обыграть "Севилью"

В матче 10-го тура испанской Примеры встретились "Севилья" и "Реал". Игра прошла на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье.

В матче Х тура испанской Примеры встретились "Севилья" и "Реал". Игра прошла на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье.

Как передает Report, мадридский клуб сыграл вничью - 1:1.

В первом тайме, на четвертой минуте, полузащитник "Реала" Федерико Вальверде поразил ворота "Севильи", открыв счет в матче. Однако после просмотра видеоповтора арбитр встречи принял решение отменить гол Вальверде. Таким образом, первый тайм прошел без голов.

Во втором тайме, на 76-й минуте, Давид Алаба срезал мяч в свои ворота, автогол австрийца вывел "Севилью" вперед.

Однако почти сразу же, на 78-й минуте, Даниэль Карвахаль с передачи Тони Крооса сравнял счет в матче.

Матч так и закончился, команды не смогли выявить победителя - 1:1, ничья.

После результата данного матча "Реал" продолжает возглавлять турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2023/2024. "Королевский клуб" набрал 25 очков в десяти матчах. На счету "Севильи" девять очков – команда занимает 13-е место в таблице. В тройку лидеров, помимо "Реала", входят "Барселона" (21 очко, третье место) и "Жирона" (22 очка, второе место).