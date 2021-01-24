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Примера: "Барселона" без Месси обыграла "Эльче" 

Примера: "Барселона" без Месси обыграла "Эльче"  В матче 20-го тура испанской Примеры "Барселона" переиграла "Эльче".
Футбол
24 января 2021 г. 21:54
Примера: Барселона без Месси обыграла Эльче 
Френки де Йонг

В матче 20-го тура испанской Примеры "Барселона" переиграла "Эльче".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро" в Эльче и завершилась со счетом 2:0.

На 39-й минуте встречи счет открыл полузащитник каталонской команды Френки де Йонг. В концовке встречи гол забил полузащитник каталонцев Рики Пуч.

"Барселона" набрала 37 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Примеры. "Эльче" (17) занимает 19-е место.

В матче не принимал участия капитан гостей Лионель Месси, который отбывает дисквалификацию. Напомним, форвард был удален за минуту до окончания финального матча Суперкубка Испании с "Атлетиком" из Бильбао (2:3). Лионель жестко отмахнулся от игрока баскского клуба, и судья после просмотра видеоповтора показал ему красную карточку.

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