Приглашённый в сборную Азербайджана футболист турецкого клуба получил травму

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Получивший приглашение в сборную Азербайджана футболист турецкого клуба первой Лиги "Самсунспор" Уфук Будак получил травму.

Как сообщает Report, на 66-й минуте матча 27-го тура с "Газиантепспор", в котором они проиграли со счетом 1:2, у 28-летнего левого защитника возникла проблема в области паха.

Врач "Самсунспор" Мехмет Озден сообщил, что после обследования станет ясно, выйдет ли Будак на матч с "Болуспор" 18 марта. В случае если травма футболиста серьезная, возможно, он не сможет принять участие в сборах сборной Азербайджана в марте.

Подопечные Гурбана Гурбанова 23 марта проведут товарищеский матч со сборной Беларуси, а спустя 4 дня со сборной Македонии.

Отметим, что за 3 года руководства Роберта Просинечки в сборной Азербайджана Уфук Будак играл только в одном матче. Его уже долгое время не зовут в сборную. К тому же, левый защитник в Федерации футбола Турции прошел регистрацию как гражданин Турции. Этот фактор уменьшает вероятность его включения в лагерь сборной.