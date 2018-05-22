Приглашенный в сборную Азербайджана футболист назвал это событие новой страницей в карьере

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "Я очень обрадовался, увидев свое имя в списке. Я впервые приглашен в основную сборную".

Об этом Report сказал футболист "Кешля" Славик Алхасов, комментируя приглашение в сборную Азербайджана.

"Для каждого футболиста честь носить форму сборной. Это событие я считаю новой страницей в своей карьере", - сказал он.

Он отметил, что после назначения Юрия Максимова главным тренером "Кешля" стал больше играть в нападении:

"В сборной я могу делать то же самое. Я буду стараться достойно выполнять поручения Гурбана Гурбанова".

Отметим, что сборная Азербайджана проведет сборы в Баку с 23 мая по 2 июня, в Астане – 3-6 июня, в Риге – 7-9 июня. Сборная проведет товарищеские матчи с Кыргызстаном 29 мая, Казахстаном – 6 июня и Латвией – 9 июня.