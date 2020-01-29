​Прибыль от бакинского финала Лиги Европы составил 680 млн манатов

Азербайджан получил 175 миллионов манатов наличными, в связи с финальным матчем Лиги Европы УЕФА на Бакинском олимпийском стадионе 20 мая 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на отчет АФФА за 2019 год, это основано на расчетах Центра экономического анализа и коммуникаций.

Сообщается, что прибыль от матча "Челси" и "Арсенала" составила 680 млн. манатов.

С учетом налогов встреча обошлась в 13 миллионов 333 тысячи 491 манат.

Отметим, что в финале Лиги Европы "Челси" с крупным счетом 4:1 победил "Арсенал".