При содействии АФФА в Национальном паралимпийском комитете создается новый вид спорта

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Национальном паралимпийском комитете (НПК) создается новый вид спорта.

Как сообщили Report в структуре, в 2018 году при содействии АФФА при НПК будут сформированы футбольные команды категории S-7 в составе детей и взрослых с диагнозом детский церебральный паралич.

Договоренность по этому поводу была достигнута на встрече между I вице-президентом НПК, председателем Правления Детского паралимпийского комитета Натиком Гасымовым и руководителем Департамента массового футбола АФФА Джахангиром Гасанзаде.