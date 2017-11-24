При поддержке Bakcell в Баку проходит турнир по мини-футболу

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Компания Bakcell предоставила поддержку в проведении осеннего турнира по мини-футболу, организованного в Баку Футбольной федерацией инвалидов Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, турнир с участием таких команд как "Зирвя", "Шимшек", "Умид", "Азери" и "Баку" проходит в городе Баку в период с 22 по 25 ноября 2017 года.

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, по итогам соревнований будут награждены кубками, медалями и дипломами. Кроме того, игроки, удостоившиеся титула "лучший игрок", "лучший вратарь" и "самый результативный игрок", получат ценные подарки от Bakcell.

Начиная с 2007 года, компания Bakcell оказывает Федерации поддержку в проведении весенних и осенних турниров по мини-футболу, а также турнира, посвященного "3 декабря - Международному дню инвалидов", в которых принимает участие по 48-60 футболистов с инвалидностью. Все члены команд-участников турниров, проводимых два или три раза в год при спонсорстве Bakcell, обеспечиваются всей необходимой спортивной экипировкой.

Во время турниров, проводимых при поддержке компании Bakcell, Футбольной Федерацией инвалидов Азербайджана также проводится селекция игроков для национальной сборной по мини-футболу среди инвалидов с нарушениями слуха. Молодые футболисты, отличившиеся во время игр, приглашаются в национальную сборную и принимают участие в международных соревнованиях.

В 2006 году Футбольной федерацией инвалидов Азербайджана были собраны и приступили к интенсивным тренировкам команды 2-х возрастных групп, состоящие из учеников и выпускников трех специальных школ-интернатов для детей-инвалидов с нарушениями слуха. В октябре 2006 года было положено начало проведению традиционных турниров по мини-футболу с участием четырех команд.