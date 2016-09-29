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    Президенты УЕФА и АФФА наблюдают за матчем "Габалы" в Лиге Европы - ФОТО

    На почетной трибуне также находятся генсек УЕФА Теодор Теодоридис и генсек АФФА Эльхан Мамедов

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Баку новый президент УЕФА Александр Чеферин и генсек Теодор Теодоридис сейчас находятся на стадионе Bakcell Arena.

    Как сообщает Report, официальные представители континентальной футбольной структуры будут наблюдать за матчем II тура группового этапа Лиги Европы между командами "Габала" и "Майнц" (Германия). Вместе с ними на почетной трибуне находятся президент АФФА Ровнаг Абдуллаев и генсек Эльхан Мамедов.

    Отметим, что в этом сезоне в этапе плей-офф Лиги Европы "Габала" обыграла земляков Александра Чеферина - команду "Марибор" (Словения) со счетом 3:1, 0:1.

    А в прошлом сезоне забитыми голами "красно-черные" отстранили от борьбы земляков Теодора Теодоридиса - греческую команду "Панатинаикос" - 0:0, 2:2. 

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