Президенты УЕФА и АФФА наблюдают за матчем "Габалы" в Лиге Европы - ФОТО

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Баку новый президент УЕФА Александр Чеферин и генсек Теодор Теодоридис сейчас находятся на стадионе Bakcell Arena.

Как сообщает Report, официальные представители континентальной футбольной структуры будут наблюдать за матчем II тура группового этапа Лиги Европы между командами "Габала" и "Майнц" (Германия). Вместе с ними на почетной трибуне находятся президент АФФА Ровнаг Абдуллаев и генсек Эльхан Мамедов.

Отметим, что в этом сезоне в этапе плей-офф Лиги Европы "Габала" обыграла земляков Александра Чеферина - команду "Марибор" (Словения) со счетом 3:1, 0:1.

А в прошлом сезоне забитыми голами "красно-черные" отстранили от борьбы земляков Теодора Теодоридиса - греческую команду "Панатинаикос" - 0:0, 2:2.