Президенты "Нефтчи" и "Динамо" провели встречу

Cостоялась официальная встреча между руководствами клубов "Нефтчи" (Баку) и "Динамо" (Тбилиси), которые сыграют в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Cостоялась официальная встреча между руководствами клубов "Нефтчи" (Баку) и "Динамо" (Тбилиси), которые сыграют в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, во встрече приняли участие президент бакинского клуба Кямран Гулиев, вице-президент Эльнур Эйвазов, глава тбилисского клуба Роман Пипия и другие официальные лица.

К.Гулиев подарил грузинскому коллеге картину с изображением Баку и названиями обеих клубов.

Отметим, что матч "Нефтчи" - "Динамо" начнется сегодня в 21:00 на "Bakcell Arena". В первой игре "Нефтчи" одержал победу со счетом 2:1.