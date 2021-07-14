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Президенты "Нефтчи" и "Динамо" провели встречу

Президенты "Нефтчи" и "Динамо" провели встречу Cостоялась официальная встреча между руководствами клубов "Нефтчи" (Баку) и "Динамо" (Тбилиси), которые сыграют в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
14 июля 2021 г. 17:10
Президенты Нефтчи и Динамо провели встречу

Cостоялась официальная встреча между руководствами клубов "Нефтчи" (Баку) и "Динамо" (Тбилиси), которые сыграют в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, во встрече приняли участие президент бакинского клуба Кямран Гулиев, вице-президент Эльнур Эйвазов, глава тбилисского клуба Роман Пипия и другие официальные лица.

К.Гулиев подарил грузинскому коллеге картину с изображением Баку и названиями обеих клубов.

Отметим, что матч "Нефтчи" - "Динамо" начнется сегодня в 21:00 на "Bakcell Arena". В первой игре "Нефтчи" одержал победу со счетом 2:1.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Neftçi" və "Dinamo"nun prezidentləri görüşdü

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