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Президенту Ильхаму Алиеву передан кубок ЕВРО-2020

Президенту Ильхаму Алиеву передан кубок ЕВРО-2020 В рамках тура Кубок ЕВРО-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля этого года, в Баку доставлен кубок чемпионата Европы
Футбол
7 мая 2021 г. 10:22
Президенту Ильхаму Алиеву передан кубок ЕВРО-2020

В рамках тура Кубок ЕВРО-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля этого года, в Баку доставлен кубок чемпионата Европы.

Как сообщает Report, кубок чемпионата Европы, который будет демонстрироваться в Баку с 7 по 9 мая, передан Президенту Ильхаму Алиеву.

Этот кубок, именуемый также "Кубком Анри Делоне" в честь первого генерального секретаря УЕФА, выдвинувшего предложение о проведении чемпионата Европы, будет вручен в финальном матче турнира команде-победительнице. После Баку кубок будет доставлен в столицу Дании Копенгаген.

Напомним, что по случаю 60-летнего юбилея чемпионата Европы матчи ЕВРО-2020 будут организованы в различных странах. 3 встречи группы А и один матч ¼ финала будут проведены на Бакинском олимпийском стадионе.

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Версия на английском языке ФотоEURO 2020 cup presented to President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке ФотоAVRO-2020-nin kuboku Prezident İlham Əliyevə təqdim olunub

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