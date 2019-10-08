Президенты ФИФА и АФФА обсудили сотрудничество - ФОТО

Плодотворное сотрудничество между АФФА и ФИФА обсуждалось в ходе встречи президентов организаций Ровнага Абдуллаева и Джанни Инфантино, прошедшей во вторник в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе (Швейцария). Об этом сообщает Report со ссылкой на АФФА.

В ходе встречи руководству ФИФА была предоставлена подробная информация о мерах, предпринимаемых для развития футбола в Азербайджане.

Во встрече приняли участие вице-президент АФФА Эльшад Насиров и генеральный секретарь ассоциации Эльхан Мамедов.