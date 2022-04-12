Президента "Ювентуса" могут отстранить от должности

Президент итальянского футбольного клуба "Ювентус" Андреа Аньелли может быть отстранен от должности на год.

Президент итальянского футбольного клуба "Ювентус" Андреа Аньелли может быть отстранен от должности на год.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Итальянской федерации футбола, функционера обвиняют в подготовке ложной финансовой отчетности при трансфере игроков.

Всего по делу о махинациях с трансферами игроков проходят около 60 руководителей и сотрудников одиннадцати клубов, пять из которых выступают в Серии А. Командам грозят штрафы, а их руководителям, в том числе президенту ФК "Наполи" Аурелио де Лаурентису, отстранения на разные сроки.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что президент "Ювентуса" Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, бывший спортивный директор Фабио Паратичи и трое сотрудников коммерческого отдела клуба находятся под следствием по подозрению в ложной финансовой отчетности на 50 млн евро. Итальянская налоговая полиция изъяла документы в рамках расследования обвинений в адрес "Ювентуса".