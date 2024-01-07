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Президента ПФЛ прооперируют в третий раз

Президента ПФЛ прооперируют в третий раз Президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана Эльхана Самедова, попавшего в ДТП на дороге в направлении Ханкенди, вновь прооперируют в Турции.
Футбол
7 января 2024 г. 11:24
Президента ПФЛ прооперируют в третий раз

Президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана Эльхана Самедова, попавшего в ДТП на дороге в направлении Ханкенди, вновь прооперируют в Турции.

Об этом Report сообщил директор отдела по медиа и маркетингу ПФЛ Санан Абдуллаев.

По его словам, состояние Самедова улучшается, операция состоится 8 января.

Абдуллаев также рассказал о состоянии вице-президента ПФЛ Аслана Шахгялдиева: "Он проходит физиотерапию. Одновременно продолжаются обследования. Швы сняты, идет процесс реабилитации".

По словам Абдуллаева, лечение других пострадавших в результате аварии сотрудников ПФЛ - исполнительного директора Заура Гаджи-Магеррамова, технического и спортивного директора Эльгиза Аббасова, водителя Расима Гафарлы и его самого - продолжается на дому.

Напомним, что инцидент произошел 16 декабря на участке дороги Евлах-Агдам-Лачын, проходящем по территории Агдамского района. Водитель автомобиля марки Mercedes Vito, житель города Баку Расим Гафарлы не справился с управлением и врезался в дорожный знак.

Отметим, что президента ПФЛ Эльхана Самедова прооперируют в третий раз, он перенес операции в Баку и Турции.

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Версия на азербайджанском языке Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti üçüncü dəfə əməliyyat olunacaq

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