Президента Бразильской конфедерации футбола могут отстранить от должности

Президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригеса могут отстранить от должности в ближайшее время.
Как передает Report со ссылкой на портал Globo, отстранения функционера потребовала представитель бразильского конгресса Даниэла Карнейро.
В обращении в Федеральный верховный суд Карнейро заявила, что Родригес может быть причастен к подделке соглашения в 2022 году, признающего законность его избрания на пост главы федерации.
Отметим, что в марте 2025 года Родригес был переизбран главой CBF до 2030 года.