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Президента Бразильской конфедерации футбола могут отстранить от должности

Президента Бразильской конфедерации футбола могут отстранить от должности Президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригеса могут отстранить от должности в ближайшее время.
Футбол
7 мая 2025 г. 19:18
Президента Бразильской конфедерации футбола могут отстранить от должности

Президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригеса могут отстранить от должности в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на портал Globo, отстранения функционера потребовала представитель бразильского конгресса Даниэла Карнейро.

В обращении в Федеральный верховный суд Карнейро заявила, что Родригес может быть причастен к подделке соглашения в 2022 году, признающего законность его избрания на пост главы федерации.

Отметим, что в марте 2025 года Родригес был переизбран главой CBF до 2030 года.

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