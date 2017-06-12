Президент Южной Кореи выразил желание провести чемпионат мира по футболу совместно с КНДР

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил желание принять чемпионат мира по футболу в 2030 году совместно с КНДР, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Если соседние страны Северо-Восточной Азии, в том числе Южная Корея и КНДР, смогут принять чемпионат мира по футболу, я думаю, что это будет способствовать установлению мира между Южной Кореей и КНДР, а также в Северо-Восточной Азии. Было бы здорово, если бы у президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино были бы интересы в этой сфере", - сказал Мун Чжэ Ин.

Ранее глава Корейской футбольной ассоциации Чун Мун Гу выразил мнение, что Южная Корея, КНДР, Китай и Япония могут совместно провести ЧМ-2030.