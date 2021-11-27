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Президент "Ювентуса" угодил под следствие

Президент "Ювентуса" угодил под следствие 14:11
Футбол
27 ноября 2021 г. 14:39
Президент Ювентуса угодил под следствие

Президент итальянского клуба "Ювентуса" Андреа Аньелли и вице-президент Павел Недвед привлечены к следствию.

Как передает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, им обоим вменяется нарушение финансовой отчетности, в результате которого около 50 миллионов евро не попали под налогообложение.

Бывший спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паравичини, а также три сотрудника коммерческого отдела также оказались под следствием. Следствие ведется по финансовым отчетам за последние три сезона.

В рамках дела в туринском и миланском офисах "старой сеньоры" проводятся обыски.

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