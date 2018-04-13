Президент "Ювентуса" требует отставки Коллины с поста главного арбитра УЕФА

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Президент итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли требует отстранить Пьерлуиджи Коллину от должности главы судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Associated Press.

Аньелии остался недоволен тем, что судья ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов между "Ювентусом" и испанским "Реалом" Майкл Оливер назначил пенальти на третьей добавленной минуте ко второму тайму, что стало решающим моментом в противостоянии.

"Главу судейского комитета необходимо менять каждые три года, чтобы избежать предвзятости, учитывая его гражданство", - заявил Аньелли. УЕФА пока не комментировал слова президента итальянской команды.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" завершился со счетом 3:1 в пользу итальянского клуба. В первой игре победил "Реал" со счетом 3:0. В полуфинал турнира по сумме двух матчей прошел испанский клуб.