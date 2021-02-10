Президент "Ювентуса" и наставник "Интера" обменялись оскорблениями

После второго полуфинального матча Кубка Италии между туринским "Ювентусом" и миланским "Интером" произошел серьезный конфликт

После второго полуфинального матча Кубка Италии между туринским "Ювентусом" и миланским "Интером" произошел серьезный конфликт.

Как передает Report со ссылкой на Football Italia , президент туринского клуба Андреа Аньелли предположительно вступил в конфликт с главным тренером "Интера" Антонио Конте. Сообщается, что руководитель туринцев послал наставника соперников, назвав его "мудаком".

Примечательно, что во время поединка у Конте произошла словесная перепалка с защитником "Ювентуса" Леонардо Бонуччи.

Наставник "Интера" прокомментировал конфликт с Андреа Аньелли: "Ювентус" должен говорить правду. Думаю, четвертый судья слышал и видел, что происходило на протяжении всего матча. На мой взгляд, они должны быть более вежливыми. Им нужно больше спортивного мастерства и уважения к тем, кто работает", - приводит слова Конте Rai 1.

Встреча завершилась со счетом 0:0, в финал турнира вышел "Ювентус" благодаря победе в первом матче со счетом 2:1.