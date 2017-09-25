Президент "Ювентуса" Аньелли отстранён от футбола на один год

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли отстранён от футбола на один год за махинации, связанные с продажей билетов.

Как сообщает Report со ссылкой на Football Italia, также туринский клуб оштрафован на € 300 тыс.

Такое решение вынес Спортивный трибунал Федерации футбола Италии (FIGC).

Напомним, прокуратура FIGC требовала отстранить Аньелли на два с половиной года, оштрафовать его на € 50 тыс., а также оштрафовать «Ювентус» на € 300 тыс. и обязать «старую синьору» провести два домашних матча без болельщиков.

Аньелли обвинялся в нарушении двух статей кодекса Федерации футбола Италии — махинации с продажей билетов и связи со спекулянтами.