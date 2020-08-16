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Президент «Валенсии» нанял телохранителя после угроз от болельщиков

Президент «Валенсии» нанял телохранителя после угроз от болельщиков Президент испанского футбольного клуба «Валенсия» Анил Мурти опасается за свою жизнь.
Футбол
16 августа 2020 г. 16:17

Президент испанского футбольного клуба «Валенсия» Анил Мурти опасается за свою жизнь.

Как передает Report со ссылкой на Superdeporte.es, глава клуба получил угрозы в социальных сетях от болельщиков и нанял вооруженного телохранителя, чтобы обезопаситься. В частности, Мурти угрожали смертью.

Его заметили входящим в офис «Валенсии» вместе с вооруженным мужчиной. На вопрос о том, является ли он его телохранителем, Мурти ответил: «Да». Также телохранитель есть и у жены президента «Валенсии».

Напомним, болельщики «Валенсии» недовольны политикой, которую проводит руководство клуба. В летнее трансферное окно команду покинули Ферран Торрес и Дани Парехо.

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