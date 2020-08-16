Президент «Валенсии» нанял телохранителя после угроз от болельщиков

Президент испанского футбольного клуба «Валенсия» Анил Мурти опасается за свою жизнь.
Как передает Report со ссылкой на Superdeporte.es, глава клуба получил угрозы в социальных сетях от болельщиков и нанял вооруженного телохранителя, чтобы обезопаситься. В частности, Мурти угрожали смертью.
Его заметили входящим в офис «Валенсии» вместе с вооруженным мужчиной. На вопрос о том, является ли он его телохранителем, Мурти ответил: «Да». Также телохранитель есть и у жены президента «Валенсии».
Напомним, болельщики «Валенсии» недовольны политикой, которую проводит руководство клуба. В летнее трансферное окно команду покинули Ферран Торрес и Дани Парехо.