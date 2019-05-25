​Президент УЕФА высказался о пропуске Мхитаряном финала Лиги Европы

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин высказался относительно ситуации с пропуском финала Лиги Европы в Баку армянским хавбеком «Арсенала» Генрихом Мхитаряном.

Как передает Report, по его словам, решение принял сам футболист, что не делает ему чести.

«Если игрок прогнется под этим давлением, мы не достойно организовывать турниры. Нам удалось обеспечить безопасность во время чемпионата Европы во Франции, когда террористы истязали целую страну», — цитирует Чеферина Spiegel.