Президент УЕФА: У "Реала" семь жизней, как у кошек

"У меня нет проблем с "Реалом". Конечно, на данный момент я не контактирую с руководством клуба. Но присутствие "Реала" в финале Лиги чемпионов является доказательством чистоты соревнований под эгидой УЕФА. "Реал" и "Барселона" попали в финалы мужской и ж

"У меня нет проблем с "Реалом". Конечно, на данный момент я не контактирую с руководством клуба. Но присутствие "Реала" в финале Лиги чемпионов является доказательством чистоты соревнований под эгидой УЕФА. "Реал" и "Барселона" попали в финалы мужской и женской Лиги чемпионов. Никто им не мешал".

Как передает Report, об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин, говоря об отношениях с мадридским "Реалом".

В полуфинале я сомневался, что "Реал" сможет обыграть "Манчестер Сити". Особенно после поражения в первой игре. Но, очевидно, у них семь жизней, как у кошек. Это опытная команда. На мой взгляд, защита "Реала" слабовата. Но у них есть невероятный Карим Бензема, о котором я много раз говорил. На мой взгляд, Карим - один из самых недооцененных игроков в истории футбола. А Лука Модрич с возрастом становится только лучше", - приводит слова Чеферина 24ur.com.