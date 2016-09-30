Президент УЕФА: У Азербайджана есть шанс провести финал еврокубка

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ "Проведение подобных мероприятий оказывает большую помощь развитию футбола.

Игры ЕВРО-2020 пройдут также в Баку. Было бы хорошо, если бы Азербайджану удалось завоевать путевку в финал".

Как сообщает Report, об этом на проведенном для журналистов брифинге сказал находящийся с визитом в Баку новый президент УЕФА Александр Чеферин.

Он заявил, что остался доволен подготовленным для ЕВРО-2020 логотипом: "Идея на обратной стороне логотипа объединяет идеи наций".

А.Чеферин также поделился впечатлением по поводу футбольной инфраструктуры Баку: "Я нахожусь в Баку менее 24 часов. Я видел Бакинский олимпийский стадион со стороны. Это очень красивый стадион. Вчера я наблюдал за матчем между "Габалой" и "Майнц". Эта арена также прекрасна".

Президент УЕФА также прокомментировал вероятность проведения финального матча еврокубков в Баку.

Он заявил, что в связи с этим должно быть обращение со стороны местной ассоциации: "Принимаются лучшие предложения. Эти вопросы широко обсуждаются местными ассоциациями. Думаю, что Азербайджан также имеет шанс".