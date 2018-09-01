Президент УЕФА: "Только Роналду может сказать, почему не приехал на награждение"

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Президент УЕФА Александер Чеферин признался, что не осведомлён об истинных причинах отсутствия нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на церемонии награждения лучшего игрока Лиги чемпионов прошлого сезона, сообщает Report.

«Только Роналду может сказать, почему не приехал на церемонию. Мы ожидали увидеть Криштиану на награждении, но за пару часов до мероприятия из „Ювентуса“ поступило сообщение, что игрока не будет», — сказал президент УЕФА.

Напомним, данный приз получил бывший товарищ Роналду по «Реалу» Лука Модрич.