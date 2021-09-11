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Президент УЕФА раскритиковал руководство "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса"

Президент УЕФА раскритиковал руководство "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин раскритиковал руководство мадридского "Реала", каталонской "Барселоны" и туринского "Ювентуса" за попытку создать Суперлигу.
Футбол
11 сентября 2021 г. 00:10
Президент УЕФА раскритиковал руководство Реала, Барселоны и Ювентуса
Александер Чеферин

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин раскритиковал руководство мадридского "Реала", каталонской "Барселоны" и туринского "Ювентуса" за попытку создать Суперлигу.

Как передает Report, об этом сообщает Marca.

"Очень забавно, что они хотят создать новый турнир и в то же время хотят сыграть в Лиге чемпионов в этом сезоне. Во всех трех клубах некомпетентное руководство. Эти парни пытались убить футбол", - сказал Чеферин.

В ночь на 19 апреля о создании Суперлиги объявили английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", испанские "Барселона", "Реал", "Атлетико", а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус", однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

"Барселона", "Реал" и "Ювентус" остались в Суперлиге. 25 мая УЕФА объявил о заведении дисциплинарных дел на эти клубы. По информации СМИ, оставшиеся в турнире команды могут быть отстранены от розыгрыша Лиги чемпионов.

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Версия на азербайджанском языке UEFA prezidenti: "Real", "Barselona", "Yuventus" rəhbərliyi futbolu öldürməyə çalışırdı”

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