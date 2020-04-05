​Президент УЕФА раскритиковал ФИФА

Президент УЕФА Александр Чеферин раскритиковал ФИФА.

Как передает Report, в интервью изданию ZDF словенец выразил недовольство к подходу главной футбольной организации по финансовой поддержке национальных ассоциаций, клубов и футболистов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"ФИФА заявила, что окажет помощь тем, кто в ней срочно нуждается, посредством Чрезвычайного фонда. А кто это определит? Мы должны согласиться, чтобы узнать, кому и сколько средств выделит ФИФА. Мне кажется это несколько странно", - подчеркнул Чеферин.

По его словам, никто не может контролировать распределение средств: "Это требует строгих правил. Вы не можете просто сказать ФИФА, куда уходят деньги".

Отметим, что несколько дней назад президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что структура окажет помощь национальным ассоциациям, клубам и футболистам, не называя при этом конкретных сумм.