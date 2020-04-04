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Президент УЕФА пригрозил Бельгии исключением из еврокубков

Президент УЕФА пригрозил Бельгии исключением из еврокубков

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Президент УЕФА Александер Чеферин пригрозил бельгийским клубам исключением из еврокубков за досрочное завершение чемпионата из-за пандемии коронавируса, передает Report со ссылкой на Spiegel.

"Я думаю, что это неправильный путь. Солидарность - это не улица с односторонним движением. Нельзя обратиться за помощью, а затем принять решение, которое вам подходит. Бельгия, как и те лиги, которые захотят недоигрывать сезон, рискуют остаться без еврокубков в следующем сезоне", - сказал Чеферин.

Ранее сообщалось, что чемпионат Бельгии из-за пандемии коронавируса будет окончательно остановлен. Чемпионом признается "Брюгге", второе место и путевку в отборочный этап Лиги чемпионов получает "Гент". Напрямую в групповую стадию Лиги Европы попадет "Шарлеруа", а "Антверпен" и льежский "Стандард" примут участие в квалификационном раунде турнира.

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