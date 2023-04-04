Президент УЕФА позлорадствовал проблемам "Барселоны" и "Ювентуса"

Президент УЕФА Чеферин считает, что в нынешних проблемах "Барселоны" и "Ювентуса" нет случайности.

Президент УЕФА Чеферин считает, что в нынешних проблемах "Барселоны" и "Ювентуса" нет случайности.

Как передает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, по его словам, клубы пострадали из-за нерадивых руководителей. Идея с Суперлигой была финальной точкой.

"Если у клуба есть правление, которое принимает плохие решения, то это не означает, что я что-то имею против них. Не говоря уже о футболистах и болельщиках.

В то же время отмечу, что три клуба, объявившие себя спасителями футбола, переживают сложный момент. Один под уголовным преследованием, второй должен оправдаться за передачу денег судьям. Посмотрим, может что-то есть и у третьего. Интересно наблюдать за тем, как они спасут футбол", - цитирует Чеферина издание.

"Барселона", "Реал" и "Ювентус" по-прежнему отказываются признавать провал Суперлиги.