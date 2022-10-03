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Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали

Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали "Времена противоборства с проектом Суперлиги были неспокойными. Я тогда не спал и не ел в течение 48 часов, мне звонили и угрожали".
Футбол
3 октября 2022 г. 23:09
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали

"Времена противоборства с проектом Суперлиги были неспокойными. Я тогда не спал и не ел в течение 48 часов, мне звонили и угрожали".

Как передает Report, об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Он выразил сомнение, что в ближайшие лет 10-15 подобные проекты могут вернуться.

"Английские клубы точно не присоединятся к Суперлиге. Без них серьезной конкуренции не будет. Вероятно, англичане являются самыми важными в европейском футболе", - подчеркнул функционер.

Он также сообщил о намерении написать об этом книгу.

Напомним, что 19 апреля 2021 года английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.

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Версия на азербайджанском языке UEFA prezidenti: "Superliqa layihəsi ortaya çıxanda zəng vurub hədə-qorxu gəlirdilər"

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