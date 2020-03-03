Президент УЕФА: Мы настроены оптимистично

"ЕВРО-2020 пройдет в 12 странах. На данный момент мы заняты рядом вопросов, в том числе эпидемией коронавируса".

Как сообщает Report, об этом выступая на Конгрессе УЕФА в Амстердаме (Нидерланды) заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин.

Специалист из Словении выразил уверенность, что эпидемия коронавируса не помешает проведению турнира: "Верим, что Чемпионат Европы состоится. Мы настроены оптимистично и не хотим думать о грустных сценариях".

Отметим, что Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

Согласно календарю ЕВРО-2020, 13 июня на Бакинском олимпийском стадионе состоится матч группы А Уэльс-Швейцария, 17 июня - матч Турция-Уэльс, 21 июня - встреча Швейцария-Турция. Кроме того, 4 июля в Баку состоится один матч 1/4 финала.

Первый матч ЕВРО-2020 пройдет между клубами Италии и Турции на стадионе "Олимпико" в Риме.