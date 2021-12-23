Президент УЕФА: Крах Суперлиги стал самой значимой победой в 2021 году

Оглядываясь на этот незабываемый для УЕФА и всего европейского футбольного сообщества год, трудно выделить наше главное достижение.

Оглядываясь на этот незабываемый для УЕФА и всего европейского футбольного сообщества год, трудно выделить наше главное достижение.

Как передает Report, президент УЕФА Александер Чеферин подвел итоги богатого событиями для УЕФА и всего европейского футбола года

Список возможных "победителей" слишком длинный. Капитаны клубов и сборных поднимали над головой трофеи УЕФА ни много ни мало в семи турнирах: ЕВРО-2020, Лиге наций, мужской и женской Лигах чемпионов, Лиге Европы, чемпионате Европы среди молодежи и Лиге чемпионов по футзалу.

Старт новых циклов клубных турниров обеспечил выигрышную ситуацию как для женского, так и для мужского футбола. Кардинальные перемены в женской Лиге чемпионов значительно повысили ее соревновательный баланс, популярность и престиж, а создание Лиги конференций сделало наши мужские турниры более инклюзивными: целый ряд клубов впервые выступил на европейской арене.

По его словам, футбол добился собственных спортивных побед над пандемией: во-первых, благодаря проведению стольких матчей в течение года на фоне постоянно меняющихся правил в отношении здравоохранения, а во-вторых, показав, что болельщики могут безопасно вернуться на стадионы.

"Однако наше главное достижение заслуживает особого признания. Речь идет о защите европейской модели спорта, которая определяет миссию УЕФА, его национальных ассоциаций и множества других спортивных организаций. Будучи основанной на пирамидальной структуре, которая связывает массовый футбол у ее основания с элитным футболом на ее вершине, эта модель работает с двойным эффектом. Благодаря ей не только происходит реинвестирование средств, полученных от профессиональных соревнований, в футбол в целом, но также обеспечивается повышение или понижение клубов в классе в зависимости от спортивных результатов.

Мало какие организации берегут ценности европейской модели спорта сильнее, чем УЕФА. Каждые четыре года наш чемпионат Европы направляет через программу HatTrick существенную часть полученных доходов на развитие футбола во всех уголках континента.

В период с 2020 по 2024 год 775,5 миллиона евро из доходов ЕВРО-2020 помогут проектам на самых разных уровнях футбольной пирамиды - от обучения тренеров в мужском и женском футболе до поддержки команд в сфере массового футбола и подготовки молодых игроков, мечтающих однажды принять участие в чемпионате Европы.

Злополучная попытка в апреле создать закрытую "суперлигу", которая была бы нацелена только на пополнение банковских счетов нескольких клубов, поставила под угрозу лежащие в основе европейской модели спорта ценности и саму миссию УЕФА. Ее крах, вызванный политическим и общественным осуждением по всему континенту, стал нашей общей и самой значимой победой в 2021 году", - отметил Александер Чеферин.