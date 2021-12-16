Президент УЕФА извинился за ошибку при жеребьевке

Президент УЕФА Александр Чеферин принес извинения за ошибку, допущенную при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Президент УЕФА Александр Чеферин принес извинения за ошибку, допущенную при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, извинения словенский функционер озвучил на пресс-конференции после заседания исполнительного комитета европейской футбольной структуры.

Он заявил, что ошибка не была связана с человеческим фактором: "Нам стало известно, что ошибка произошла в программном обеспечении. Мне предложили повторить жеребьевку, мы согласились на это ради сохранения прозрачности. Это была ошибка УЕФА, приносим всем извинения".