Президент УЕФА: Инфраструктура в Италии очень плохая

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал состояние футбольной инфраструктуры в Италии.

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал состояние футбольной инфраструктуры в Италии.

Как передает Report, об этом сообщает Football Italia.

"Инфраструктура в Италии по сравнению с уровнем футбола и размером страны очень плохая. Конечно, я настроен оптимистично, но считаю, что правительство должно наконец начать инвестировать в инфраструктуру. Если ваша страна так увлечена футболом и спортом в принципе, ей придется делать больше. Пока мы просто надеемся, что все будет хорошо", - отметил Чеферин.

Ранее стало известно, что Италия и Турция примут чемпионат Европы-2032.