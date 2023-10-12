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Президент УЕФА: Инфраструктура в Италии очень плохая

Президент УЕФА: Инфраструктура в Италии очень плохая Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал состояние футбольной инфраструктуры в Италии.
Футбол
12 октября 2023 г. 08:57
Президент УЕФА: Инфраструктура в Италии очень плохая

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал состояние футбольной инфраструктуры в Италии.

Как передает Report, об этом сообщает Football Italia.

"Инфраструктура в Италии по сравнению с уровнем футбола и размером страны очень плохая. Конечно, я настроен оптимистично, но считаю, что правительство должно наконец начать инвестировать в инфраструктуру. Если ваша страна так увлечена футболом и спортом в принципе, ей придется делать больше. Пока мы просто надеемся, что все будет хорошо", - отметил Чеферин.

Ранее стало известно, что Италия и Турция примут чемпионат Европы-2032.

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Версия на азербайджанском языке UEFA prezidenti: “İtaliyada infrastruktur çox pisdir”

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