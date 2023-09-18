Президент УЕФА: Думаю, история с Саудовской Аравией будет недолгой

Тенденция массового ухода сильных игроков из европейских топ-клубов в Саудовскую Аравию не будет длиться долго.

Тенденция массового ухода сильных игроков из европейских топ-клубов в Саудовскую Аравию не будет длиться долго.

Как передает Report, об этом сербскому изданию Sportklub заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

"Думаю, что эта история с Саудовской Аравией будет относительно короткой. Я много раз говорил, что, на мой взгляд, это неправильный подход к развитию футбола. Привозя футболистов, которые практически завершили карьеру в Европе, вы просто не развиваете футбол. Китай сделал то же самое несколько лет назад, но их сборная до сих пор не сумела пройти квалификацию на чемпионат мира. Так что я не обращаю внимания на Саудовскую Аравию в наших действиях.

В каком-то смысле мы действительно можем говорить о другом уровне по сравнению с Китаем, по крайней мере в том, что касается футболистов. Однако уровень денежных сумм не сильно отличается. Карлос Тевес, который был очень великим футболистом, уже имел контракт на $100 млн в Китае. Сегодня цифры, вероятно, немного выше, но я не вижу молодых знаменитостей, таких как Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе, заинтересованных в поездке в Саудовскую Аравию", - отметил он.