Президент УЕФА: Для болельщиков приехать в Азербайджан - не проблема

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ "Приехать из Португалии в Азербайджан, то же самое, что, к примеру, поехать в Нью-Йорк".

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин, касаясь возможности проведения в будущем финального матча Лиги чемпионов за пределами Европы.

Он отметил, что из-за большого расстояния между некоторыми европейскими странами, подобные шаги возможны: "Конечно же, для болельщиков это не проблема. Лига чемпионов является соревнованием европейского масштаба и вопрос нужно тщательно взвесить".

А.Чеферин заявил, что для этого следует подумать о других рынках: "Я пока не знаю, как мы сделаем это. С финансовой точки зрения Китай развитая страна, а Америка - не очень. Однако футбол развивается везде".

Отметим, что финал сезона 2016/2017 года пройдет на стадионе "Миллениум" уэльского города Кардифф 3 июня 2017 года.