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Президент УЕФА Чеферин: После кризиса футбол станет самым сильным в истории

Президент УЕФА Чеферин: После кризиса футбол станет самым сильным в истории Этот кризис раз и навсегда доказал, что футбол является неотъемлемой частью ДНК нашего общества
Футбол
20 апреля 2021 г. 14:31
Президент УЕФА Чеферин: После кризиса футбол станет самым сильным в истории

Президент УЕФА Александер Чеферин 20 апреля во время конгресса Европейского футбольного союза рассказал о влиянии кризиса на развитие футбола в мире.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Спорт-Экспресс.

"Коронакризис, начавшийся чуть больше года назад, только сделает нас сильнее. И не только это — футбол станет сильнее, чем когда-либо. Власти наконец поняли, насколько важен футбол для европейского общества. Этот кризис раз и навсегда доказал, что футбол является неотъемлемой частью ДНК нашего общества. Он является частью истории нашего континента и наших коллективных воспоминаний. Это была одна из его величайших историй успеха на протяжении более века. Сейчас наша главная цель — успешное проведение Евро-2020", - заявил Чеферин.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Согласно календарю, Бакинский олимпийский стадион примет матчи группы А Швейцария - Уэльс, Турция - Уэльс и Турция - Швейцария, а также один матч 1/4 финала. В каждой из 4 игр смогут принять участие до 50 процентов болельщиков.

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Версия на азербайджанском языке Aleksander Çeferin: "Futbol həmişəkindən güclü olacaq"

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