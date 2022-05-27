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Президент УЕФА Чеферин объявил о полной победе над Суперлигой

Президент УЕФА Чеферин объявил о полной победе над Суперлигой Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин объявил о полной победе над Суперлигой.
Футбол
27 мая 2022 г. 08:03
Президент УЕФА Чеферин объявил о полной победе над Суперлигой

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин объявил о полной победе над Суперлигой.

Как передает Report, об этом сообщает Sky Sport Italia.

"Во-первых, этот проект был совсем не "супер". И с ним покончено, все. Они могут делать все, что захотят. Теперь это их дело. Я уверен, что и с юридической, и с моральной точек зрения правы мы", - сказал Чеферин.

Напомним, в ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", испанские "Барселона", "Реал", "Атлетико", а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус", однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

"Барселона", "Реал" и "Ювентус" остались в Суперлиге. 25 мая УЕФА объявил о заведении дисциплинарных дел на эти клубы.

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