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Президент УЕФА будет баллотироваться на новый срок

Президент УЕФА будет баллотироваться на новый срок Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин будет переизбираться на новый срок.
Футбол
9 октября 2022 г. 07:07
Президент УЕФА будет баллотироваться на новый срок
Александер Чеферин

Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин будет переизбираться на новый срок.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Мартин Циглер.

О своем решении Чеферин официально объявил на конгрессе организации, который проходил во Франкфурте.

«Президент УЕФА Александер Чеферин воспользовался возможностью, чтобы лично поблагодарить все 55 ассоциаций за их письма в поддержку следующих выборов», — сказано в сообщении союза.

Напомним, что 54-летний функционер занимает этот пост с 2016 году. Выборы президента УЕФА состоятся в 2023 году.

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